ساري مدرب تشيلسي: لا توجد مشكلة مع ويليان وأتوقع بقاءه

قال ماوريتسيو ساري، المدرب الجديد لنادي تشيلسي، إنه يتوقع بقاء ويليان في النادي، وإنه “لا توجد مشكلة” بينه وبين لاعب الوسط البرازيلي الذي انضم للتدريبات متأخرًا خمسة أيام.

ووصل ويليان متأخرًا بعد قضاء عطلة والتحق بزملائه في ملعب التدريب، يوم الأربعاء، قبل أربعة أيام من مواجهة مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع على ملعب ويمبلي.

وقال ساري في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “تحدثت معه أمس بشأن حضوره متأخرًا وليس بشأن مستقبله، كان حوارًا إيجابيًا للغاية.. لا توجد مشكلة مع ويليان”.

وعبّر المدرب الإيطالي عن تشككه بشأن مستقبل حارس المرمى تيبو كورتوا الذي يفكر ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه.

وقال ساري: “كورتوا حارس مرمى الفريق، ولا أعرف ما سيحدث في المستقبل، وهذا يعتمد على النادي وعليه على وجه الخصوص حسب اعتقادي. وأتمنى أن يظل كورتوا حارس مرمانا”.

وستمنح المباراة على ملعب ويمبلي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز فرصة لساري لاختبار أداء الفريق، كما ستكون أول تجربة للمدرب الإيطالي على الملعب الإنجليزي العملاق.

وأضاف: “أتطلع للعب في ويمبلي وهذه أول مرة لي، وستكون مباراة صعبة علينا، لم يصل اللاعبون لأفضل مستوياتهم بعد، لكن علينا أن نحاول وأن نقدم أداءً جيدًا ونحقق نتيجة جيدة”.