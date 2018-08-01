زين الدين زيدان مرشح لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

تفكر إدارة مانشستر يونايتد في عهد ما بعد البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يدخل موسمه الثالث كمدرب للفريق وفشل الموسم الماضي في الحصول على أي لقب.

ولم يستمر المدرب البرتغالي أكثر من 3 مواسم كحد أقصى مع الفرق التي دربها سابقًا، وهي: بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي للمرة الثانية ومانشستر يونايتد حاليًا، وتخشى إدارة الفريق الإنجليزي من تعثره خلال الموسم الحالي بسبب تصريحاته السيئة ضد لاعبيه.

وحسب صحيفة “ذا صن”، فإدارة مانشستر يونايتد تضع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان كبديل مثالي لتعويض المدرب البرتغالي خصوصًا أنه -حاليًا- دون فريق ولا يفكر في تحمّل مسؤولية الموسم الحالي مفضلًا الراحة.

ولن يكلف التعاقد مع زيدان إدارة مانشستر يونايتد أي مبالغ مالية لكونه حرًا ودون فريق، لكن الأمر لن يكون سهلًا، في ظل رغبة المدرب الفرنسي في عدم إثارة جماهير ريال مدريد حيث وعد بعدم تدريب أي فريق في المستقبل القريب.

ويعيش مورينيو تحت الضغط في ظل صراعه مع عدة لاعبين، ورفضت الإدارة طلبه ببيع الفرنسي أنتوني مارسيال، كما فشل في استغلال مؤهلات النجم الفرنسي بول بوغبا بشكل جيد، ولم يقم بتعاقدات كبيرة هذا الصيف باستثناء البرازيلي فريد.

وقد يضطر مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو قبل نهاية الموسم في حال سوء النتائج ويبقى زيدان المرشح الأول لتعويضه.