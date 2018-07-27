ليستر سيتي الإنجليزي يعرض 30 مليون يورو للتعاقد مع المغربي حكيم زياش

بات اللاعب المغربي حكيم زياش، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، قريبًا جدًا من مغادرة فريقه الهولندي، أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن أعلن فريق ليستر سيتي الإنجليزي رغبته في الاستفادة من خدماته، بحسب إعلام إيطالي.

وكان اللاعب المغربي، قريبًا جدًا من الانتقال إلى روما الإيطالي، غير أن المطالب المالية الكبيرة لفريقه حالت دون انتقاله، هذا الصيف، للدوري الإيطالي الممتاز.

وبحسب جيان لوكا ديمارزيو، الخبير الإيطالي الشهير، في انتقالات اللاعبين، فإن فريق ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم قبل الماضي، مستعد لدفع 30 مليون يورو، من أجل الاستفادة من خدمات النجم المغربي.

وقال ديمارزيو، على موقعه الإلكتروني، إن إدارة الفريق الهولندي، تشترط مبلغ 35 مليون يورو، لتسريح نجمها المغربي هذا الصيف، “ما يعني أن المفاوضات بين الطرفين لن تكون معقّدة”.

ويسعى الفريق الإنجليزي من خلال تعاقده مع زياش، إلى تعويض رحيل نجمه الجزائري، رياض محرز، صوب فريق مانشستر سيتي، إذ يمتاز زياش بنفس مقومات اللاعب الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالسرعة، والتسديدات القوية، والتمريرات الحاسمة.

وحكيم زياش (22 عامًا)، تُوّج الموسم الماضي بجائزة أحسن لاعب في الدوري الهولندي، وأحسن لاعب في فريقه الهولندي، بعد أن فرض نفسه نجمًا أولًا للآياكس، بتسجيله 9 أهداف، وتمريره 16 تمريرة حاسمة.

يشار إلى أن اللاعب المغربي، الذي شارك في نهائيات كأس العالم في روسيا، كان قد أعلن رغبته بمغادرة هولندا، هذا الموسم، من أجل خوض تجربة جديدة في دوري أوروبي أقوى.