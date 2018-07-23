“أمازون” تطلق فيلمًا وثائقيًا يظهر “خناقات” غوارديولا ولاعبي مانشستر سيتي (فيديو)

حث بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، لاعبيه على كرهه شخصيًا طالما هذا سيؤدي إلى تقديمهم أداءً جيدًا في الملعب.

وبث موقع “أمازون” فيلمًا وثائقيًا من داخل غرفة خلع ملابس بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي يظهر مدى نجاح المدير الفني الإسباني في قيادة فريقه للقب.

وتمت مراقبة كل تحرك من جانب غوارديولا؛ ما أعطى وجهة نظر فريدة من نوعها لأهم لقب للنادي والذي حقق خلاله العديد من الأرقام القياسية.

وحطم سيتي الرقم القياسي في عدد النقاط في الدوري، وكذلك كان الأعلى بين الأندية كافة في عدد الأهداف.

ونقل الفيلم عن غوارديولا قوله داخل غرفة خلع الملابس: “سأدافع عنكم في المؤتمرات الصحفية ولكن هنا سأخبركم بالحقيقة”.

وأظهر الفيلم -أيضًا- اللحظات الحميمية غير المرئية للاعبين داخل غرفة الملابس أثناء تلقي العلاج والتدليك، وأيضًا في لحظات الغضب حينما كان ينتقدهم غوارديولا بشأن أدائهم.

وفي مقطع مثير يقول غوارديولا للاعبيه، إن بعضهم يكرهه ويطالبهم بذلك طالما هذا يؤدي إلى الأداء بشكل جيد في الملعب.

وقال: “البعض منكم يلعب بشكل أفضل عندما يكون غاضبًا مني، إذا كنتَ تكرهني، اكرهني! لا مشكلة على الإطلاق”.

وتم الكشف عن الضغوط والتوترات بشكل حقيقي، خاصة عندما خسر سيتي أمام ويغان في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويمكن رؤية لاعب خط الوسط فابيان ديلف وهو غاضب بشدة في غرفة خلع الملابس ويصب هذا الغضب على باب غرفة خلع الملابس، بينما يلقي الدولي الإنجليزي جون ستونز بقميصه على الأرض في غضب.

وسيتم عرض هذا الفيلم الوثائقي بالكامل يوم الجمعة الـ 17 من أغسطس/آب المقبل عبر أمازون، بينما نشرت صحيفة “ديلي ميل” جزءًا منه، الاثنين.

وأعلنت أمازون عن اتفاقها على الفيلم مع سيتي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والذي سيتم عرضه في أكثر من 200 دولة حول العالم فور صدوره.