بروسيا دورتموند يهزم مانشستر سيتي في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

تغلب بروسيا دورتموند الألماني، على منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة 1/0، في افتتاح كأس الأبطال الودية الدولية، على ملعب سولغر فيلد، في الولايات المتحدة الأمريكية، صباح السبت.

وسجل المهاجم الألماني ماريو غوتزه هدف المباراة الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وأجرى بيب غوارديولا، ولوسيان فافر، مدربا مانشستر سيتي، ودورتموند على الترتيب، العديد من التغييرات في المباراة، بهدف تجهيز معظم اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

ولعب مانشستر سيتي المباراة بغياب أغلب لاعبيه الأساسيين، لحصولهم على إجازة بعد المشاركة في كأس العالم 2018.

وأعرب فافر عن سعادته بعد تحقيق الفوز، وقال:”لقد كان اختبارًا جيدًا، حيث كانت لدينا بعض التوليفات الجيدة”.

وسيلتقي بروسيا دورتموند منافسه ليفربول، غدًا الأحد، في إطار نفس البطولة، في حين يلعب مانشستر سيتي ضد ليفربول يوم الخميس المقبل.

Mario Gotze (@MarioGoetze) scored the only goal of the game as Riyad Mahrez (@Mahrez22) made his Manchester City (@ManCity) debut in a 1-0 loss to Borussia Dortmund (@BVB) at the #ICC2018.#ICCOnStarTimespic.twitter.com/T0aCNvwkaz

— Adam Maina™ (@AdamMaina_) ٢١ يوليو ٢٠١٨