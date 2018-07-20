ليستر سيتي يتعاقد مع الحارس الويلزي داني وارد حتى 2022 

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الويلزي داني وارد حارس مرمى ليفربول لمدة 4 سنوات حتى العام 2022 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني:”تم التعاقد مع الحارس داني وارد قادمًا من ليفربول لمدة 4 سنوات بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية”، دون الكشف عن القيمة المالية.

New signing @dan_ward52 has a message for the City fans ???? Join us as we #WelcomeWard to #lcfc! ???? pic.twitter.com/BIL9oKT8VS — Leicester City (@LCFC) July 20, 2018

وجاء رحيل داني وارد من ليفربول بعد تعاقد الأخير مع أليسون بيكر، حارس روما.

ويعتبر وارد (25 عامًا) الصفقة الرابعة لليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الحالية، وذلك بعد ضم جوني إيفانز، وجيمس ماديسون، وريكاردو بيريرا.

وأنهى ليستر سيتي الموسم الماضي للدوري الإنجليزي (البريمرليغ) في المركز التاسع برصيد 47 نقطة، حيث تُوّج مانشستر سيتي باللقب برصيد 100 نقطة.