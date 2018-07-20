ليستر سيتي يتعاقد مع الحارس الويلزي داني وارد حتى 2022 

ليستر سيتي يتعاقد مع الحارس الويلزي داني وارد حتى 2022 

#إرم_سبورت

المصدر: الأناضول

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الويلزي داني وارد حارس مرمى ليفربول لمدة 4 سنوات حتى العام 2022 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني:”تم التعاقد مع الحارس داني وارد قادمًا من ليفربول لمدة 4 سنوات بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية”، دون الكشف عن القيمة المالية.

وجاء رحيل داني وارد من ليفربول بعد تعاقد الأخير مع أليسون بيكر، حارس روما.

ويعتبر وارد (25 عامًا) الصفقة الرابعة لليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الحالية، وذلك بعد ضم جوني إيفانز، وجيمس ماديسون، وريكاردو بيريرا.

وأنهى ليستر سيتي الموسم الماضي للدوري الإنجليزي (البريمرليغ) في المركز التاسع برصيد 47 نقطة، حيث تُوّج مانشستر سيتي باللقب برصيد 100 نقطة.

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