ليستر سيتي يتعاقد مع الحارس الويلزي داني وارد حتى 2022 

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الويلزي داني وارد حارس مرمى ليفربول لمدة 4 سنوات حتى العام 2022 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني:”تم التعاقد مع الحارس داني وارد قادمًا من ليفربول لمدة 4 سنوات بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية”، دون الكشف عن القيمة المالية.

