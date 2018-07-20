هل يتولى آرسين فينغر تدريب منتخب اليابان؟

برز اسم آرسين فينغر، المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي، كأحد المرشحين لتدريب منتخب اليابان، بعد الخروج من دور الستة عشر لكأس العالم.

ولا يزال المدير الفني المخضرم يبحث عن وظيفة عقب استقالته من تدريب آرسنال، بعد 22 عامًا قضاها مع الفريق اللندني خاصة أنه لا ينوي الاعتزال.

ورغم ذلك لا يزال المدرب البالغ عمره 67 عامًا ينتظر الفرصة المناسبة بين العروض التي تلقاها، إذ لم يقرر بعد ما هي وجهته المقبلة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الاتحاد الياباني يفكر في التعاقد مع فينغر عقب تقديم عروض جديدة في كأس العالم في روسيا، والخروج من دور الستة عشر بالخسارة في الدقيقة الأخيرة 3-2 أمام بلجيكا، التي احتلت ثالث الترتيب في البطولة بعد ذلك.

وقاد أكيرا نيشينو منتخب بلاده في روسيا بشكل مؤقت، حيث تولى المسؤولية عقب إقالة البوسني وحيد خليلودزيتش في مارس/آذار الماضي.

وتتطلع البلاد إلى التعاقد مع شخص صاحب شهرة وخبرة كبيرتين، ويسهم في تطوير اللاعبين الشبان في البلاد وتقديم عروض ونتائج جيدة أيضًا.

وفينغر هو واحد من أهم أهداف الاتحاد الياباني، كما أنه سبق له العمل في اليابان، عندما تولى تدريب ناغويا غرامبوس في تسعينيات القرن الماضي، قبل العودة إلى أوروبا وقيادة آرسنال.

لكن ستواجهم أكبر صعوبة، وهي إقناع فينغر بالعمل مع المنتخبات، حيث أنه يفضل العمل مع الأندية التي تخوض مباريات أسبوعية، وتدريبات يوميًا، رغم تقدمه في العمر.

وهذا السبب كان أساسيا في رفضه منصب المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، لأنه يريد البقاء في التدريب وليس الإدارة.

كما أن فينغر يحظى باهتمام من الأندية الصينية للتدريب هناك، لكنه يرى أنه لا يزال قادرًا على العمل في مكان آخر غير الصين.