أنطونيو كونتي يقاضي تشيلسي ويطلب تعويضًا

أشارت تقارير صحفية إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي سيقاضي النادي الإنجليزي بسبب تأخر قرار إقالته ما أدى إلى صعوبة تعاقده مع أحد الأندية الأخرى قبل بداية الموسم.

وكان معروفًا مسبقًا عدم استمرار المدير الفني الإيطالي مع النادي اللندني رغم قيادة الفريق إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي لكنه فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “تايمز” البريطانية فإن كونتي يتخذ حاليًا الإجراءات القانونية ضد النادي، بحجة أنه يستحق التعويض عن خسارة الأرباح المستقبلية والأضرار التي لحقت بمسيرته وسمعته جراء إقالته قبل بداية الموسم الجديد بفترة قصيرة وبعد بداية فترة الإعداد مع النادي بالفعل.

ويرجع اعتراض المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي، لأن تشيلسي أقاله بعد نحو شهرين من الفوز بكأس الاتحاد والتعاقد مع مواطنه ماوريتسيو ساري بدلًا منه الأسبوع الماضي.

وهذا التأخير، وفقًا للصحيفة ذاتها، حرمه من البحث عن عرض جديد وأضرّ من سمعته التدريبية لذلك يطالب بـ 10 ملايين يورو قيمة راتبه في العام المتبقي مع عقده مع تشيلسي.

كما أن اللاعبين شعروا بحزن شديد إثر معرفتهم باستمراره مع الفريق في بداية الموسم حيث تضررت العلاقة بين الطرفين على مدار الموسمين الماضيين.