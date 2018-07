بيريس لاعب آرسنال السابق يشيد بالمدرب الجديد إيمري ويصفه بأنه “أفضل تعاقد”

قال روبير بيريس، الجناح السابق لآرسنال، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أبرم أفضل صفقة في سوق الانتقالات بالتعاقد مع المدرب الإسباني الجديد أوناي إيمري.

واختار النادي اللندني إيمري، مدرب إشبيلية وباريس سان جيرمان السابق، ليخلف آرسين فينغر. وتعاقد المدرب البالغ عمره 46 عامًا مع خمسة لاعبين حتى الآن في عملية إعادة هيكلة الفريق.

وأبلغ بيريس، الذي لعب تحت قيادة فينغر بين 2000 و2006، شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: “أفضل تعاقد بالنسبة لي هو المدرب أوناي إيمري وبالتأكيد أثق في اللاعبين، وخاصة المجموعة الجديدة.

“حقق ألقابًا في إسبانيا وفرنسا. إنه يملك خبرة كبيرة، وأتمنى له ولآرسنال النجاح”.

