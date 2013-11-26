كاسياس مطلوب في مانشستر سيتي

نشرت الصحافة الإسبانية خبراً حول رغبة ملاك نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في التعاقد مع حارس ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس في الفترة القادمة.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية واسعة الانتشار أن هناك إمكانية لرحيل الحارس الدولي عن النادي الملكي إلى إنكلترا، خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بمالك مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ومن جانبه أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي التشيلي مانويل بيلليغريني رغبة في الحصول على خدمات الحارس "القديس" لتعويض انخفاض مستوى الحارس الأول الإنكليزي جو هارت، وهو الذي يعتمد على الحارس الإحتياطي الروماني بانتيليمون.
ونشرت "آس" في عددها الصادر الثلاثاء صورة من تدريبات الفريق بعنوان "كاسياس مطلوب في سيتي".