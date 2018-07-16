نادي ليفربول يحدد مصير مهاجمه‎

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن المهاجم دانييل ستوريدج يمكن أن يستمر مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم معاناته من الإصابات وعدم ثبات في المستوى بالمواسم الأخيرة.

وابتلي ستوريدج بإصابات طويلة المدى في المواسم الماضية، ولم يسجل مهاجم إنجلترا أكثر من عشرة أهداف في موسم واحد سوى موسم 2015-2016 عندما هز الشباك 13 مرة.

وأعير المهاجم البالغ عمره 28 عامًا إلى وست بروميتش ألبيون في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنه لم يترك بصمة ولم يسجل أي هدف في ست مباريات، وهبط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية.

ونقلت صحيفة ليفربول إيكو عن كلوب قوله “لقد قلت باستمرار، إنه يملك مستقبلًا والأمر يتعلق بما سيحدث الآن. في الوقت الحالي تسير الأمور بشكل جيد ولا ينبغي أن نتخذ أي قرارات.

وأضاف: “لا أفكر في لاعبي فريقي بهذه الطريقة وربما يستمر وربما لا. مع اللاعبين الشبان نتخذ مثل هذه القرارات لكن ليس مع الآخرين.

وتابع: “باب الانتقالات لا يزال مفتوحًا أليس كذلك؟ هل سيغلق غدًا؟ لا،؟ هذا جيد”.

ولم ينضم ستوريدج لتشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت في كأس العالم، وذكرت تقارير أنه ربما ينتقل إلى أشبيلية الإسباني أو بشيكتاش التركي خلال الصيف الجاري.