ثيو والكوت يعود لآرسنال

يعود الدولي الإنكليزي ثيو والكوت لصفوف فريقه آرسنال بعد فترة طويلة من الإصابة امتدت لحوالي شهرين، ليكون حاضراً في المواجهة التي تجمع فريقه الحالي بفريقه السابق ساوثامبتون في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وأكد الفرنسي أرسين فنغير الخبر في الندوة الصحفية التي عقدها الخميس حيث قال: " لم يلعب منذ مدة طويلة، ولم يلعب حتى اللقاء مع الفريق الرديف، لكنه سيكون ضمن المجموعة السبت".

وأضاف مدرب آرسنال: "لقد بدأ الموسم جيداً سجل أهداف ومرر كرات حاسمة، ويمكنه منحي إمكانيات متعددة في اللقاء، لأنه يملك مؤهلات مختلفة عن الآخرين، لذلك أنا سعيد جدا بعودته في هذا التوقيت".

ولعب ثيو والكوت في بداية الموسم 4 لقاءات في الدوري و3 لقاءات في دوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدف وحيد، ويعود لفريقه الذي يتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 25 نقطة على بعد نقطتين من صاحب الصف الثاني ليفربول.