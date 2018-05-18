كونتي يركز على التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بدلًا من الحديث عن مستقبله مع تشيلسي

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إنه يركز على إنهاء الموسم بالفوز بلقب عندما يلتقي فريقه مع مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غدًا السبت، أكثر من التعليق على التكهنات بشأن مستقبله مع النادي.

وأنهت الخسارة 3-صفر على ملعب نيوكاسل يونايتد في ختام الدوري آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث أنهى الفريق المسابقة في المركز الخامس.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن كونتي يتوقع رحيله عن النادي اللندني في نهاية الموسم عقب خلافات مع إدارة النادي بشأن سياسة الانتقالات.

وفي رده على سؤال بشأن هل ستكون مباراة الفريق أمام يونايتد في ويمبلي الأخيرة له، قال المدرب الإيطالي: “لا أدري، بالتأكيد أعتقد أنه يجب علينا التركيز على مباراة الغد. المباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا؛ لأننا خضنا موسمًا صعبًا ونحتاج لإنهائه بالتتويج بلقب”.

وأضاف: “نحن نركز على هذا الهدف. سنحاول بذل أقصى ما لدينا من جهد للفوز بمباراة الغد”.

وستجمع مباراة الغد كونتي بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي فاز باللقب مع تشيلسي في 2007.

ودخل المدربان في حرب كلامية في بداية الموسم، لكنهما تصافحا خلال آخر مباريات بين الفريقين بالدوري على ملعب أولد ترافورد في فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف كونتي: “علاقتنا عادية وسأصافحه غدًا بالتأكيد. بعدها سنفكر في المباراة”.

ويعتقد إيدن هازارد صانع لعب تشيلسي أن الانتصار في ويمبلي سينقذ الفريق من موسم مخيب للآمال.

وأضاف الدولي البلجيكي البالغ عمره 27 عامًا للصحفيين: “لا نملك شيئًا في الوقت الحالي. لن نتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، لذلك فإن هذا الموسم كان سيئًا، يمكننا أن ننقذه بعض الشيء بهذا اللقب، لذلك سنبذل قصارى جهدنا”.

“لم أفز من قبل بكأس الاتحاد في ستة أعوام مع النادي. أتمنى التتويج باللقب لي ولتشيلسي”.