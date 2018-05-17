رسميًا.. مانشستر سيتي يمدد عقد مدربه بيب غوارديولا (صور)

أعلن نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنصرم 2017/2018، تمديد عقد الإسباني بيب غوارديولا حتى العام 2021.

ويأتي تمديد عقد غوارديولا بعد أن قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بحصوله على 100 نقطة ومتفوقًا بـ 19 نقطة على منافسه مانشستر يونايتد.

كما قاد غوارديولا مانشستر سيتي للتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين، لكنه ودّع دوري أبطال أوروبا بالخسارة 5/1 أمام ليفربول في دور الـ 8.

وانضم غوارديولا (49 عامًا) إلى مانشستر سيتي صيف العام 2016 بعقد مدته 3 أعوام بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن غوارديولا سيحصل على 25 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بموجب عقده الجديد مع مانشستر سيتي.

ويبقى أمل مانشستر سيتي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته، علمًا أن غوارديولا قاد فريقه السابق برشلونة للتتويج باللقب مرتين موسمي 2008/2009، و2010/2011.

وقال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي في بيان على موقع النادي على الإنترنت: “نحن سعداء بالإعلان عن تمديد عقد بيب حتى 2021”.

وأضاف: “منح الفريق قوة دفع مدهشة خلال العامين اللذين أمضاهما معنا وأسهم بشكل كبير في تقدمنا داخل وخارج الملعب، وأظهر الشغف والالتزام الذي نكنه جميعًا للنادي”.

وقال غوارديولا الذي اختير أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم: “أشعر بسعادة كبيرة وإثارة. إنه لمن دواعي الفخر أن أواصل العمل هنا. عليك أن تشعر بالراحة كمدرب .. وأنا أشعر بالراحة”.

مُترجم – شاهد تصريحات المدير الفني بعد تمديد التعاقد مع مانشستر سيتي ????#السيتي pic.twitter.com/XoeSG4nUSP — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 17, 2018