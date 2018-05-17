قبل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.. فابريغاس يعترف بفضل مورينيو عليه

قال سيسك فابريغاس لاعب تشيلسي إنه مدين بالفضل للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لمنحه فرصة ثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لكن لاعب الوسط الإسباني يأمل في إفساد موسم مورينيو بعد غدٍ السبت حين يلتقي فريقه تشيلسي مع مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي.

وبصرف النظر عن نتيجة المباراة بالفوز، أو الهزيمة، فإن فابريغاس يقول إنه في غاية الإعجاب بالمدرب الذي ضمه إلى صفوف تشيلسي في 2014 خلال الفترة الثانية التي كان يتولّى فيها مورينيو تدريب الفريق اللندني.

وبعد 3 سنوات قضاها في نادي الصبا برشلونة، انتقل فابريغاس إلى آرسنال حيث قضى ما يقرب من 10 أعوام، وبعدها أثبت اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا نفسه في تشيلسي بقيادة مورينيو، وأسهم بفوزه بلقب الدوري في موسم 2014/2015، كما تصدّر فابريغاس في ذلك الموسم قائمة صانعي الأهداف في الدوري بعدما ساعد زملاءه على تسجيل 18 هدفًا.

وقال فابريغاس للصحفيين هذا الأسبوع خلال التدريبات:”دائمًا كنت أقول إنني أحب هذا الرجل، وأُدين له بالكثير، لأنه هو الذي ضمني لصفوف تشيلسي، وسأتذكر هذا الأمر دائمًا، وفي عامي الأول هنا في إنجلترا كان (مدرب آرسنال السابق) آرسين (فينغر) يعاملني مثل ابنه، لكن أقرب شخص لي كان جوزيه”.

وأضاف:”كان أسلوبه رائعًا (مورينيو) في الطريقة التي كان يتعامل بها معي، والمشاعر التي كان ينقلها لي، وأسلوب تعليمي كيفية قيادة الفريق منذ اليوم الأول، وستبقى هذه الذكريات في داخلي كما بقيت طوال السنوات الأربع التي قضيتها حتى الآن منذ انضمامي لصفوف تشيلسي”.

وتابع:”يرجع له الفضل في الخبرة التي اكتسبتها”.

لكن فابريغاس قضى جزءًا كبيرًا من مسيرته الكروية في مواجهة مورينيو، كما سيحدث مجددًا بعد غدٍ السبت على استاد ويمبلي، إذ يسعى تشيلسي إلى الحصول على لقب كأس الاتحاد لأول مرة منذ 2012 لتعويض إنهاء الموسم في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ففي فترة بداية انضمام فابريغاس لصفوف آرسنال كان مورينيو يبدأ تدريب تشيلسي، وعندما كان مورينيو يدرب ريال مدريد في إسبانيا كان فابريغاس يلعب في صفوف غريمه برشلونة.

وقال فابريغاس:”لدينا تاريخ مشترك بيننا، ففي الوقت الذي لعبت فيه مع آرسنال كان مورينيو في تشيلسي، وعندما كنت في برشلونة كان هو في ريال مدريد، وكنا نواجه بعضنا البعض في الملعب، لكننا تحولنا لإقامة علاقة طيبة، وهذا أمر ممتع، وأتمنى ألا يحالفه الحظ (بعد غدٍ السبت)، وأن يفوز تشيلسي بالمباراة”.

وبالإضافة إلى فابريغاس فإن لاعبين آخرين ممن أحرزوا لقب الدوري مع تشيلسي في موسم 2014/2015 سيشاركون في المباراة، ومنهم: غاري كاهيل، وويليان، وإيدن هازارد.

وفي الوقت الذي تبدو فيه خطط المدرب البرتغالي معتادة لهؤلاء اللاعبين، فإن فابريغاس يرى أن مورينيو سيطبّق خطة جديدة تمامًا في هذه المباراة التي يعني الفوز بها الكثير للفريقين.

وقال فابريغاس:”خضنا عدة مواجهات أمام مانشستر يونايتد خلال العامين الماضيين، ومورينيو غيّر أسلوبه عدة مرات، وأنا واثق تمامًا أنه سيغيّر شيئًا في مباراة السبت، وأتوقع ذلك، وكل ما علينا فعله هو التحضير الجيد للمباراة، والتركيز على ما نقدّمه من أداء، فلا حاجة لنا بالانشغال كثيرًا فيما يمكن أن يفعله الطرف الآخر، بل يجب علينا التركيز على ما يجب أن نفعله نحن”.

وأنهى مانشستر يونايتد الدوري هذا الموسم وصيفًا للبطل مانشستر سيتي، وترجّح الترشيحات كفته في مواجهة تشيلسي الذي اختتم الموسم بالهزيمة 3/0 أمام نيوكاسل يونايتد في آخر مباريات الدوري.

وقال فابريغاس إن هزيمة تشيلسي الموسم الماضي أمام آرسنال في نهائي الكأس بعد الفوز بلقب الدوري تُثبت مدى صعوبة توقع نتائج المواجهات في استاد ويمبلي.

وأضاف:”كل شيء وارد الحدوث، ففي العام الماضي كان الجميع يتوقع فوز تشيلسي، لكننا لعبنا واحدة من أسوأ مباريات الموسم الماضي، ويُعدُّ مورينيو العدَّة جيدًا للمباراة النهائية، وأنا واثق أن أنطونيو (كونتي) سيفعل الشيء نفسه”.