لاعب ساوثامبتون يحتفل بالبقاء في الدوري الإنجليزي”عاريًا” (فيديو)

احتفل الصربي دوسان تاديتش لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي بنهاية الموسم بإهداء جماهير النادي كافة ملابسه باستثناء قطعة واحدة رغم الخسارة بهدف نظيف أمام مانشستر سيتي البطل يوم الأحد.

وبدا أن سيتي سينهي الموسم بطريقة متواضعة بعدما فشل في تسديد أي كرة على المرمى باستاد سانت ماري ضد ساوثامبتون الذي كان يعلم أنه سينجو من الهبوط لو لم تهتز شباكه كثيرًا.

ورغم ندرة الفرص أنهى سيتي موسمه المذهل بلمسة فردية رائعة من غابرييل غيسوس الذي وضع الكرة من فوق الحارس ليحرز هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتبدأ احتفالات صاخبة.

ورغم الخسارة على أرضه وبين جماهيره خلع تاديتش البالغ عمره 29 عامًا ملابسه كلها سواء القميص أو السروال وما تحتهما باستثناء السروال الداخلي وأهداهم جميعًا للجماهير.

ورغم أن الفريق كان قد ضمن البقاء من قبل لكن ذلك تأكد رسميًا بعد خسارة سوانزي ستي أمام ستوك سيتي ليحتفل تاديتش مع جماهيره بهذه الطريقة الغريبة.

وبينما كان الفريق يشق طريقه نحو جولة حول الملعب لتحية الجماهير خلع تاديتش ملابسه قطعة قطعة، حيث خلع قميصه وجوربه وحذاءه والسروال وألقى بها للجماهير.