مانشستر يونايتد يفاوض طفلاً

بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البلجيكي عدنان يانوزاي وعمره 16 عاماً، دخل مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات مع طفل بلجيكي عمره 11 عاماً.

لكن خسر مانشستر يونايتد السباق من أجل التعاقد مع مهاجم بلجيكي صغير يعتبره الكثيرون خليفة روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي السابق.

ودخل يونايتد في مفاوضات مع حميد عمران مهاجم ليرس البلجيكي الذي يبلغ عمره 11 عاماً فقط، ولكن اللاعب فضّل اللعب لأندرلخت البلجيكي بدلاً من الشياطين الحمر.

وكان لوكاكو قد عمل خطوة مشابهة لما فعله عمران وعمره 13 عاماً، ولعب لأندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في 2011 مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

ولن يتنازل ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد عن ضم عمران، وسوف ينتظر بلوغه السادسة عشرة للتعاقد معه مثلما فعل مع يانوزاي الذي لعب لأندرلخت أيضاً حتى السادسة عشرة، قبل أن ينضم ليونايتد قبل عامين ونصف العام.

وكان أندرلخت قد رفض الاستغناء عن يانوزاي حينها، إلا أن عرض مانشستر يونايتد كان مغرياً ولا يمكن رفضه ووافق بعدها النادي البلجيكي على بيعه.