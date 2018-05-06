3 أندية إنجليزية تراقب الفرنسي أنتوني مارسيال بعد تلميحات مورينيو بالاستغناء عنه

أصبح مستقبل الفرنسي أنتوني مارسيال في مانشستر يونايتد محل شكوك بعد تصريحات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إثر الخسارة من برايتون، الجمعة، 1-0، والتي اتهم من خلالها البدلاء بعدم قدرتهم على أن يكونوا في مستوى لاعبيه الأساسيين.

ورفض النجم الفرنسي الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في صيف 2019 عرضًا للتمديد، في ظل عدم مشاركته أساسيًا، وحسب صحيفة ” ديلي ميل ” فإن 3 فرق إنجليزية تراقب الوضع وتتمنى التعاقد معه.

وترغب فرق أرسنال وتشيلسي وتوتنهام في التعاقد مع الجناح الفرنسي، بالإضافة لاهتمام يوفنتوس الإيطالي، لكن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وإدارة مانشستر يونايتد يرغبان في الاستفادة ماديًا من بيعه، وتعويض مبلغ 36 مليون جنيه استرليني الذي دفع لموناكو صيف 2015، خصوصًا أن مارسيال ما زال صغيرًا وعمره لا يتجاوز 22 عامًا.

وكانت صحيفة ” ميرور ” قد أكدت أن مورينيو يرغب في عقد صفقة تبادلية مع تشيلسي يضم بموجبها الدولي البرازيلي ويليان الذي يعرفه جيدًا حين كان مدربًا للبلوز.

ومن المحتمل أن يغيّر مورينيو خططه الخاصة بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، ويضع الجناح الفرنسي في دكة البدلاء.