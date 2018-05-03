الاتحاد الإنجليزي يحرم إسلام سليماني من آخر مباراتين في الدوري

سيغيب إسلام سليماني مهاجم نيوكاسل يونايتد عن بقية مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عاقبه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالإيقاف لـ 3 مباريات بسبب ارتكاب سلوك عنيف.

ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهامًا إلى سليماني (29 عامًا) المعار من ليستر سيتي بعد أن بدأ المهاجم الجزائري يوجه ركلة إلى كريغ دوسون مدافع وست بروميتش ألبيون في الدقيقة 80 في هزيمة نيوكاسل 1/0 باستاد سانت جيمس بارك.

ولم يشاهد الحكم الواقعة لكن اللقطات التلفزيونية كشفتها.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “قبِل (سليماني) الاتهام، لكنه قال إن عقوبة الإيقاف مبالغ فيها. هذا الأمر رفضته لجنة تنظيمية مستقلة”.

ويحل نيوكاسل ضيفًا على واتفورد في الدوري، بعد غد السبت قبل أن يخرج لمواجهة توتنهام هوتسبير في مباراته قبل الأخيرة، وينهي الموسم باستضافة تشيلسي على ملعبه.