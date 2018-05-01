هل يتبعه محمد صلاح وماني؟.. ليفربول يؤكد أن تجديد عقد فيرمينو هو الأول ضمن العديد من اللاعبين

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يثق أن مجموعة كبيرة من لاعبيه البارزين سيسيرون على خطى المهاجم روبرتو فيرمينو في تمديد عقده؛ للبقاء فترة أطول مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقّع فيرمينو مهاجم البرازيل، الذي أحرز 27 هدفًا وصنع 16 هدفًا في 50 مباراة خلال الموسم الجاري، على عقد جديد طويل المدى مع ليفربول هذا الأسبوع.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت “هذه أخبار مهمة حقًا لنا وجيدة جدًا. هذه خطوة مهمة جدًا بالنسبة لنا بكل تأكيد. لكن حتى روبرتو لا يمكنه أن يلعب وحده”.

وأضاف: “في الوقت الحالي كل لاعب يعرف خططنا. إنه الأول (الذي يجدد) لكن بكل تأكيد لن يكون الأخير”.

وذكرت تقارير بريطانية أن ليفربول اقترب من تجديد عقود محمد صلاح وساديو ماني وراجنار كلافان وألبرتو مورينو.

وساعد ثلاثي الهجوم فيرمينو وصلاح وساني ليفربول على الوجود في المركز الثالث بالدوري وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب ليفربول في ضيافة روما في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، غدًا الأربعاء، بعدما فاز على أرضه 5-2 في ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي. ويحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي في الدوري يوم الأحد المقبل.