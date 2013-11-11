روني: الصدارة لنا قبل نهاية العام

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المهاجم واين روني يعتقد أن مباراة آرسنال لن تُمحى من ذاكرة مانشستر يونايتد وذلك بعد الفوز الذي تحقق على المدفعجية متصدر ترتيب بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

هذا وقد تقلص الفارق بين الشياطين الحمر والمدفعجية الذين يتصدرون جدول الدوري إلى خمس نقاط، وذلك بعد الفوز الذي حققه يونايتد برأس روبن فان بيرسي، وكان من نتيجته أن صعد يونايتد إلى المركز الخامس.

والآن وبعد أن خرج تشيلسي المحظوظ بنقطة من مباراته أمام ويست بروم إضافة إلى الهزائم المفاجئة التي تعرض لها كل من توتنهام ومانشيستر سيتي، فقد تبدل الحال تماماً بشكل إيجابي لصالح ديفيد مويس ولاعبيه قبيل بدء قترة الراحة الدولية.

وعلى الرغم من إقبال يونايتد على خوض بعض المواجهات القوية خارج ملعبه، فإن روني على قناعة تامة بأن يونايتد بإمكانه الوصول إلى قمة جدول المسابقة مع مطلع العام الجديد.

وقال روني لقناة "سكاي سبورتس" عن الفوز على آرسنال: "إنها نتيجة مهمة، الآرسنال فريق قوي وكنا نعلم تماماً أننا في حاجة ماسة للفوز في المباراة مهما تكن الكُلفة، أعتقد أن الآرسنال كان الخصم الأصعب بالنسبة لنا وكان يجب علينا التغلب عليه، لقد دافعنا بطريقة جيدة، ولحسن الحظ، نجح روبن في إحراز هدف الفوز، ولقد بذل جميع اللاعبين مجهوداً رائعاً".

وأضاف: "كنا على علم تام بأننا لا يمكن أن نتجرع مرارة أي هزائم جديدة، وهو الأمر الذي كان يمكن أن يسمح للآرسنال بتوسيع الفارق بيننا إلى 11 نقطة، ولكنه وبعد النتائج الأخرى التي تحققت، فقد كنا على دراية تامة بأن الفوز في مباراة الآرسنال سوف يسمح لنا باحتلال مكانة رائعة".

وأردف: "وبالفعل فقد منحنا هذا الفوز دفعة هائلة وفي الواقع أعتقد أن نهاية الأسبوع هذه المرة سوف تكون رائعة قبيل خوضنا معترك المباريات الدولية، سوف نشارك جميعاً مع منتخبات بلداننا ثم نعود من أجل خوض فترة حافلة بالمباريات حتى بداية العام الجديد، وهدفنا هو أن ندخل المنافسة وربما نرتقي إلى القمة أو قريباً منها مع مطلع العام الجديد، وآمل حينذاك، أن نكون قد حققنا ما نسعى إليه".