ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين في برايتون

حافظ هاري كين مهاجم توتنهام على المركز الثاني في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدف مباراة فريقه أمام برايتون، في المباراة المؤجلة بينهما في الجولة 36 من البريميرليغ.

وأحرز هاري كين هدف فريقه في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

ويبتعد محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدف، بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.

وفي المركز الثالث أغويرو برصيد 21 هدفًا، ويأتي جيمي فادري، نجم ليستر سيتي، رابعًا برصيد 17 هدفًا.

وفرض فريق برايتون، التعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1، على ضيفه توتنهام، في إطار الجولة الـ34 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد كل فريق نقطة ليرفع توتنهام رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع، مقابل 36 نقطة لبرايتون في المركز الـ 13.