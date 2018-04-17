الاتحاد الإنجليزي يتهم ألونسو مدافع تشيلسي بالتصرف العنيف

تعرض ماركوس ألونسو، مدافع تشيلسي، إلى اتهام بالتصرف العنيف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ بعد اشتراكه القوي مع شون لونج مهاجم ساوثهامبتون في الدوري الممتاز، يوم السبت الماضي.

وبدا أن اللاعب الإسباني البالغ عمره 27 عامًا وقف على ساق لونج في الشوط الأول من المباراة التي حول فيها تشيلسي تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3-2 في ملعب المنافس.

ولم يشاهد الحكم مايك دين اللقطة، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت ذلك، وستقوم لجنة من الاتحاد الإنجليزي بمراجعة الأمر.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان، اليوم الثلاثاء: “كل عضو في اللجنة سيراجع لقطة الفيديو بشكل مستقل عن الآخرين؛ لتحديد ما إذا كان يستحق عقوبة الطرد.

“حتى يتم اتخاذ قرار بأثر رجعي ثم يتم فرض عقوبة من الاتحاد الإنجليزي، فإنه يجب أن يكون قرار أعضاء اللجنة بالإجماع”.

ولدى ألونسو فرصة حتى يوم الأربعاء؛ للرد على الاتهام. وإذا تعرض للعقوبة فإنه قد يغيب عن مواجهة ساوثهامبتون في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

وربما يغيب ألونسو أيضًا عن مباراتي تشيلسي في الدوري الممتاز أمام بيرنلي وسوانزي سيتي.