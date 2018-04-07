جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على سيتي (صورة)

خسر مانشستر سيتى أمام نظيره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفبن ليؤجل تتويجه بالدوري الإنجليزى وذلك فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم السبت، بملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة، واصل مانشستر سيتى تصدره جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 84 نقطة، بينما قفز مانشستر يونايتد إلى النقطة 71 في المركز الثاني.

بينما، صمد ليفربول في وجه انتفاضة مستضيفه إيفرتون المتأخرة ليعزز مسيرته القياسية الخالية من الهزيمة في قمة ميرسيسايد المحلية إلى 17 مباراة بعد تعادله سلبيًا مع غريمه المحلي في ملعب غوديسون بارك ما عزز من قبضته على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.