إيفرتون وبورنموث يرغبان في التعاقد مع محمود تريزيغيه

يقدم الجناح المصري، محمود حسن تريزيغيه، أداءً رائعًا، مع فريقه قاسم باشا، في الدوري التركي الموسم الحالي.

ويلعب محمود حاليًا مع النادي التركي “قاسم باشا” على سبيل الإعارة من نادي “رويال أندرلخت”، ومن المتوقع أن يظهر مع مصر في كأس العالم.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، برز أداء محمود (23 عامًا) الرائع في تركيا بتسجيله 12 هدفًا، وصنع 3 أهداف أخرى بتمريرات رائعة، وقد أثار حضوره انتباه العديد من أندية الدوري الممتاز.

ووفقًا للتقارير، يراقب نادي غالاتا سراي وضع الشاب الواعد، ويذكر أنه يود إبقاءه في تركيا، ولكن يبدو أن المهاجم الملقب بـ “تريزيغيه” يأمل استعراض مهاراته في روسيا؛ لتأمين حلمه في الانتقال إلى إنجلترا.

وسيدخل تريزيغيه العام الأخير من عقده هذا الصيف، وقد استسلم أندرلخت لفكرة خسارته، حيث أن اللاعب لا يرغب في العودة إلى بلجيكا.

وبدوره يتطلع “سام ألاردايس” المدير الفني الإنجليزي، لتدعيم صفوف إيفرتون الهجومية، بعد أن ضم الفريق الشتاء الماضي ثيو والكوت من صفوف أرسنال وعودة الكونغولي يانيك بولاسي من الإصابة.

كما ذكرت التقارير أنه يراقب المدافع “ويلفريد كانون” الذي قد يكون متاحًا مقابل 2 مليون جنيه إسترليني.

ويتطلع بورنموث إلى ضم تريزيغيه لتعزيز صفوفه الهجومية، التي تضم بالفعل “جونيور ساتنيسلاس” و”رايان فرارز” و”جوردون أيب”، تحت قيادة المدير الفني “إيدي هاو”