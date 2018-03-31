الأندية الإنجليزية تبدأ محاربة استخدام “التبغ”

استجاب بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، لصحيفة “ديلي ميل” التي نشرت تحقيقًا عن الاستخدام المتزايد للاعبين للتبغ في اللعبة وطلب من طبيب الفريق التحقق من الأمر.

وكشفت الصحيفة، يوم الجمعة، أن العشرات من اللاعبين يستخدمون التبغ في غير أغراض التدخين وهو الذي تم حظر بيعه في الاتحاد الأوروبي باستثناء السويد منذ عام 1992.

وقد أثار هذا الأمر الكثير من المخاوف الصحية ومن أن هذا التبغ قد يؤثر على متعاطيه بمنحهم ميزة إضافية عن من لا يستخدمه كنفس تأثير المنشطات.

وكشف غوارديولا في مؤتمر صحافي قبل مواجهة إيفرتون، يوم السبت، عن أن طبيب الفريق تحدث عن اللاعبين عن المنشطات التي لم يتم حظرها لكنها موجودة في قائمة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

وقال غوارديولا: “عرفت ذلك هذا الصباح عندما جاء الطبيب إلى مكتبي للحديث عن ذلك. لم أكن أعلم تأثير التبغ، والتي قال أحد المتخصيصين أنه يزيد من الاستيقاظ والتركيز والقوة”.

يتم تصنيع التبغ في السويد حيث لا يتم حظر بيعه ويبدو أن المدافع السويدي فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد من المعجبين به، حيث نشر عدة صور لعلب تبغ أمامه وكذلك علق كثيرًا على فوائده لكن ناديه رفض التعليق على هذ الأمر.

ومن بين اللاعبين الذين يستخدمون التبغ أيضًا الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال وكذلك جمال لاسيليس قائد نيوكاسل.

وقال رفائيل بنيتز المدير الفني لنيوكاسل إنه سيتحدث مع الإدارة الطبية بالنادي للتعامل مع الأمر، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بتناول التبغ لكنه يدرك أنه أمر مثير للجدل.

وجدد الاتحاد الإنجليزي للعبة تحذير اللاعبين بالالتزام بالمعايير ومخاطر استخدام التبغ في حين أن الاتحاد الأوروبي للعبة حذر أيضًا من الوقوع تحت طائلة استخدام المنشطات.