الجزائري إسلام سليماني أمام 6 أسابيع حاسمة في مستقبله

أكد الإسباني رافائيل بينيتيز مدرب نيوكاسل الإنجليزي أن الدولي الجزائري إسلام سليماني المعار من فريق ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مهاجم جيد ومقاتل لكن الإصابات منعته من الظهور ويملك فرصة لتغيير صورته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ انتقاله لفريق نيوكاسل معارًا في كانون الثاني / يناير الماضي لم يظهر اللاعب بسبب الإصابة وعاد مؤخرًا ليشارك برفقة منتخب بلاده في اللقاء الودي أمام إيران.

وكلف سليماني نيوكاسل 2 مليون جنيه إسترليني وأكد بينيتيز أن وجوده كان له دور كبير على بقية المهاجمين للعمل والتألق وقال: “بمجرد التوقيع معه فهذا جعل المنافسة تشتد بين المهاجمين، لم يتدرب لكنه كان هنا وهذا دفعهم للتطور وليكونوا أكثر إيجابية.”

وأكد المدرب الإسباني أن المهاجم الجزائري يملك فرصة لتغيير الصورة في إنجلترا، وقال: “أنا متأكد أنه في الشهرين القادمين سيحاول أن يقدم أفضل ما لديه من أجل مستقبله في إنجلترا وهذا جيد بالنسبة لفريقنا وللنادي.”

وأضاف بينيتيز في تصريحات نشرتها ” صن “: ” يتدرب جيدًا ومقاتل وأعتقد أنه سيحصل على فرص في اللقاءات المتبقية منذ البداية .”

ويواجه نيوكاسل فريق هيديرسفيلد تاون السبت برسم الجولة 32 وسيكون سليماني ضمن لائحة الفريق، لكنه لم يتمكن من اللعب أمام فريقه السابق ليستر سيتي في الجولة 33 حسب العقد بين الفريقين.