موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تكشف شبكة “إرم نيوز” موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد تلك الجولة أيضًا مباريات مانشستر سيتي ضد إيفرتون، وآرسنال أمام ستوك سيتي ويلعب مانشستر يونايتد مع سوانسي سيتي، وفي قمة الجولة يلعب تشيلسي مع توتنهام.

ويدخل ليفربول اللقاء بعد فوزه في مباراة الجولة الماضية على ملعبه على فريق واتفورد بخماسية نظيفة، في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح بتسجيله 4 أهداف.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما يحل نادي كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

من المقرر أن يستضيف فريق كريستال بالاس نظيره ليفربول على ملعب سيلهرست بارك اليوم السبت 31-3-2018 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا (13:30) بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف مساء (14:30) بتوقيت مكة المكرمة

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.