لويس فان غال يدفن أحقاده مع مورينيو

أنهى المدرب الهولندي لويس فان غال خلافه مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما تولى الأخير تدريب مانشستر يونايتد خلفًا للويس فان غال صيف العام 2016.

وأقال مانشستر يونايتد لويس فان غال ثم عيّن مورينيو مدربًا له، وهو الأمر الذي أغضب فال غال واعتبره بمثابة خيانة، خاصة أن مورينيو تتلمذ على يد فان غال.

وفي ديسمبر الماضي وصف فان غال أسلوب لعب مانشستر يونايتد تحت قيادة مورينيو بالممل.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” تصريحات جديدة عن فان غال، أنهى فيها خلافه مع مورينيو في حين انتقد إد وودورد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد.

وقال فان غال: “أنا لا أشعر بخيبة أمل مع جوزيه مورينيو. كل مدرب يريد تدريب مانشستر يونايتد، هو واحد من أكبر الأندية في العالم”.

وأضاف: “ما أجده خطأً، هو عندما يقول أحد الرؤساء التنفيذيين إنهم راضون تمامًا عنك ويخبرونك بعدم تصديق ما يقال في الصحافة، ثم تربح كأس الاتحاد الإنجليزي ثم تُطرد”.

وكال فان غال المديح للإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وقال: “بيب غوارديولا بالنسبة لي هو أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

“مانشستر سيتي يقدم كرة القدم التي كنت أود أن ألعبها في مانشستر يونايتد”.

لكن لديه لاعبين أفضل لذلك، كانت العملية تستغرق وقتًا أطول، ولسوء الحظ، لم أحصل على الوقت”.