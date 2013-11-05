صورة تكشف عن أذكى مشجع كروي

إرم – (خاص) التقطت كاميرات المصورين خلال مباراة إيفرتون وتوتنهام في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، صورة طريفة لمشجعي إيفرتون وهم يحاولون تجنب أشعة الشمس التي كانت تعيقهم عن مشاهدة اللقاء داخل المدرجات.

الطريف في الصورة أن جميع المشجعين اتفقوا على نفس التصرف بوضع أيديهم فوق مستوى العينين لتكون واقي من أشعة الشمس، حتى أن حارس المرمى نفسه لجأ لنفس الطريقة حتى يكون قادراً على متابعة مجريات اللعب.

كان هناك شخصاً وحداً مختلفاً، ويبدو أنه الأذكى بالمقارنة مع الجميع، عندما ارتدى نظارته الشمسية، ليشاهد المباراة بكل راحة دون أن يعاني من أشعة الشمس، ليحصل على لقب "المشجع الأذكى على كوكب الأرض".