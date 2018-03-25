ديديه دروغبا يفسر سبب توتر علاقة مورينيو وبول بوغبا

تحدث اللاعب الإيفواري ديديه دروغبا عن الأزمة التي تدور بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد ولاعبه الفرنسي بول بوغبا.

وانتقد مورينيو الفرنسي بوغبا عدة مرات بسبب أدائه المتواضع كما قرر إبقاء اللاعب على دكة البدلاء أكثر من مباراة والاعتماد على اللاعب سكوت مسي توميني.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن بوغبا غير راضٍ عن دوره في الفريق ويريد أن يغادر، وارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الذي سعى لضمه عندما كان لاعبًا في يوفنتوس قبل أن يقرر الانتقال إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2016.

وعلّق دروغبا على أزمة مورينيو وبوغبا بالقول إن “جوزيه مورينيو لا يهاجم أبدًا أشخاصًا لا يحبهم”.

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة “ديلي ستار” أن “مورينيو يحب بول بوغبا كثيرًا، لهذا السبب يحمّله مسؤوليات كثيرة”.

ولعب دروغبا تحت قيادة مورينيو في تشيلسي 186 مباراة، سجل فيها 73 هدفًا وصنع 39، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2015.