“إنه جبان ولا يساوي شيئًا”.. مينو رايولا يهاجم غوارديولا بضراوة

هاجم وكيل الأعمال الشهير، مينو رايولا، المدير الفني الإسباني، بيب غوارديولا، المدرب الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال رايولا في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور” البريطانية: “غوارديولا رائع كمدرب، ولكنه كشخص فهو لا يساوي شيئًا، إنه جبان وكلب”.

وأضاف: “إنه يشبه الكاهن، افعل هذا ولا تفعل ذلك، إذا فاز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سيؤكد أنه مدرب جيد، لكنني سأكره ذلك”.

واستعاد رايولا ذكرياته عن معاناة موكله المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، والذي لم يستمر طويلًا في صفوف فريق برشلونة الإسباني بسبب تجاهل غوارديولا له.

وأشار الوكيل الإيطالي: “ذهبت لمواجهة غوارديولا في الممر المؤدي إلى غرف الملابس بملعب ويمبلي بعد نهائي دوري الأبطال2011، فقط أدريانو جالياني، الرئيس التنفيذي لميلان أوقفني، كان غوارديولا محظوظًا”.

وتابع: “لقد أخبر غوارديولا زلاتان بأن يذهب إليه إذا كان لديه مشاكل أو شكاوى، ولكن بعد ذلك تجاهله، ولم يكن يشركه في المباريات، ولم يكن حتى يقول له (مرحبًا زلاتان)”.

واختتم: “غوارديولا فعل الشيء نفسه مع ماكسويل الذي هو لاعب رائع، لقد أخبرت زلاتان أن يركن سيارته فيراري في المكان المخصص لسيارة غوارديولا، لربما ينتبه له”.