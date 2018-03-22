مورينيو ينوي إجراء تعديلات كبيرة في مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد يسعى لإجراء تعديلات كبيرة في تشكيلة الفريق الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة “ميرور” أن مورينيو يريد التخلي عن 6 لاعبين بنهاية الموسم الحالي، والتعاقد مع لاعبين آخرين على أمل عودة الفريق للتنافس بقوة الموسم المقبل والعودة إلى منصات التتويج.

ويقترب مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بقيادة مدربه بيب غوارديولا متفوقًا على مانشستر يونايتد، في حين ودّع فريق مورينيو دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 بعد الخسارة 2/1 أمام إشبيلية الإسباني، ويبدو أن أمله الوحيد هو الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يلاقي توتنهام في نصف النهائي

وأضافت الصحيفة أن مورينيو يريد التخلص من كل من لوك شاو وخوان ماتا ودالي بليند وأندير هيريرا ومروان فلايني وأندرياس بيريرا المعار إلى فالنسيا.