“أسباب عائلية” تمنع يايا توريه من الانضمام إلى منتخب ساحل العاج

ابتعد يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيلة منتخب ساحل العاج، والذي يستعد لخوض مباراتين وديتين الأسبوع المقبل “لأسباب عائلية”.

واختير توريه، الذي بلغ من العمر 35 عامًا في مايو/ أيار المقبل، في تشكيلة مؤلفة من 24 لاعبًا الأسبوع الماضي لمواجهة توجو ومولدوفا على أرض فرنسا.

وغاب توريه عن تشكيلة ساحل العاج منذ قادها إلى التتويج بكأس الأمم الأفريقية في مطلع 2015.

وأعلن لاعب وسط مانشستر سيتي على نحو مفاجئ عودته إلى المنتخب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي رغم فشل ساحل العاج في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، وكان من المتوقع أن يشارك أمام توغو مطلع الأسبوع المقبل.

وقال اتحاد كرة القدم في كوت ديفوار إن مكسويل كورنيه مهاجم أولمبيك ليون، وجان فيليب غبامين لاعب ماينتس الألماني، وويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي استُبعدوا بسبب الإصابات.