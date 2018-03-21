لشعوره بالوحدة والعزلة.. مخاوف في مانشستر يونايتد من تكرار مصير دي ماريا مع ألكسيس سانشيز

يشعر مانشستر يونايتد بالقلق من معاناة ألكسيس سانشيز للاستقرار في النادي، ويخشى مسؤولو أولد ترافورد أن يلقى المهاجم التشيلي مصير الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نفسه، الذي رحل بعد موسم واحد.

وأصبح سانشيز اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد حصوله على ما مجموعه 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، عندما انتقل من آرسنال إلى يونايتد في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ورغم هذا المبلغ الضخم الذي يحصل عليه المهاجم البالغ عمره 29 عامًا، إلا أنه لم يسجل سوى هدف واحد في 10 مباريات وجلس على مقاعد البدلاء لأول مرة خلال فوز فريق المدرب جوزيه مورينيو على برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت الماضي.

ويشتهر سانشيز، مهاجم برشلونة السابق، الذي سيخوض مباراتين وديتين مع منتخب بلاده ضد السويد والدنمارك، بالتجهم في بعض الأحيان والحياة وحيدًا في مانشستر.

وبدا مهاجم آرسنال السابق وحيدًا في ملعب كارينغتون التدريبي في النادي الإنجليزي، وغالبًا ما يأكل وحيدًا معزولًا عن زملائه.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن البعض داخل النادي يرون تصرفات سانشيز بأنه دائم شارد الذهن ويفكر في قرار انتقاله في صفقة تبادلية مع هنريخ مخيتاريان الشتاء الماضي.

وأجروا مقارنات بين حالة سانشيز ودي ماريا الذي كان صاحب أغلى صفقة في بريطانيا عندما ضمه يونايتد من ريال مدريد مقابل 59.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2014، ولكنه انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة قيمتها 44 مليون جنيه إسترليني بعد موسم كئيب في إنجلترا.

ويبدو سانشيز أنه كان لا يتمنى أن ينتقل إلى يونايتد أو أنه تائه ويوجد في المكان الذي لا يريده وهي ذاتها حالة دي ماريا.

ويميل سانشيز إلى الحديث مع اللاعبين الناطقين بالإسبانية في يونايتد، وانتقل أخيرًا مع عائلته واثنين من الكلاب التي يقتنيها من جناحه في فندق لوري إلى منزل ماركوس روخو القديم.

وكشف المدافع الأرجنتيني روخو عن قلقه بعد اكتشافه أن اللاعب الدولي التشيلي سيكون زميله في الفريق.

وقال روخو: “أليكسيس لاعب رائع لكننا لم نعتد على اللعب سويًا.. في كل مرة نلعب فيها ضد بعضنا البعض سواء أكان دوليًا أم أمام آرسنال أركله ويفعل الشيء نفسه معي.. اعتدت على الإساءة إليه في الملعب ولكنه يرد بشكل جيد لذلك عندما علمت بانضمامه للفريق. قلت لا بحق الجحيم”.

واعترف مورينيو أخيرًا بأن يونايتد لن يرى سانشيز في أفضل صورة سوى الموسم المقبل، ويرى زملاؤه أنه لاعب رائع في التدريبات لكنه لا يستطيع أن يقدم ما يفعله في التدريبات خلال المباريات.