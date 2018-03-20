مورينيو يطالب لاعبي مانشستر يونايتد باحترام قميص النادي

طالب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بضرورة احترام قميص النادي بعد تردي النتائج في القترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن مورينيو اجتمع بلاعبيه قبل الأسبوع الدولي للمنتخبات، ليذكرهم بمسؤوليتهم تجاه جماهير النادي حول العالم.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو طالب اللاعبين باحترام القميص والفريق والنادي وتاريخ النادي، كما طالبهم باحترامه بصفته مدربًا أيضًا.

ويعاني مانشستر يونايتد من تذبذب في النتائج في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وقد ودّع فريق الشياطين الحمر بطولة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد إشبيلية الإسباني.