كانتي ينفي رحيله إلى باريس سان جيرمان

نفى نغولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي الأنباء التي ترددت حول رحيله عن صفوف الفريق اللندني في الموسم المقبل.

وفي تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، قال كانتي “أنباء رحيلي عن تشيلسي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ومتمسك بالبقاء في صفوفه فهو منزلي الذي أشعر فيه بالراحة”.

وأضاف “لن أرضخ للإغراءات المالية التي ستنهال علي من قبل مسؤولي باريس سان جيرمان، وأنا على أتم الاستعداد للبقاء في صفوف تشيلسي لأطول فترة ممكنة”.

وبدأ كانتي مسيرته الاحترافية مع نادي بولون الفرنسي ثم لعب لنادي كاين لمدة موسمين.

وفي عام 2015، وقع كانتي مع نادي ليستر سيتي، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له في إنجلترا.

وفي صيف 2016، وقع كانتي عقدًا مع نادي تشيلسي ليستمر ضمن صفوفه حتى الوقت الحالي.

ولعب كانتي أول مباراة له مع المنتخب الفرنسي عام 2016 ومثل منتخب بلاده في يورو 2016 وخرج من البطولة وصيفًا.