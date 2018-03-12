ساوثهامبتون المتعثر يقيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بليغرينو

قال ساوثهامبتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه أقال مدربه ماوريسيو بليغرينو بعد فوز واحد في آخر 17 مباراة.

وقال النادي، في بيان رسمي نشره على موقعه على الإنترنت: “يستطيع ساوثههامبتون تأكيد انفصاله عن مدرب الفريق الأول، ماوريسيو بليغرينو، وقد انفصل أيضًا عن مساعدَيه، كارلوس كومباجنوتشي، وإكزافييه تماريت”.

وأضاف: “نود أن نوجه شكرنا للمدرب ماوريسيو بليغرينو، وكارلوس وإكزافييه، على وقتهم مع النادي، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل، وسيبحث النادي تعيين فريق إداري جديد، في أقرب وقت ممكن”.

وتولى المدرب الأرجنتيني المسؤولية في يونيو خلفًا لكلود بويل، لكن بعد الهزيمة 3/0 أمام نيوكاسل، أصبح الفريق يتقدم بنقطة واحدة ومركز واحد عن منطقة الهبوط.

ورغم أن ساوثهامبتون احتل المركز الثامن الموسم الماضي؛ إلا أنه يملك 28 نقطة الموسم الحالي من 30 مباراة، ويبتعد بـ 8 نقاط عن صاحب المركز الأخير.