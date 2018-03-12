أهداف مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي..دافيد سيلفا يسجل هدفين رائعين (فيديو)

افتتح النجم الإسباني دافيد سيلفا سجل أهداف مباراة فريقه مانشستر سيتي مع ستوك سيتي، في إطار مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبادل لاعبو مانشستر سيتي الكرة بشكل رائع قبل أن يمررها رحيم ستيرلينغ إلى دافيد سيلفا الذي أسكنها الشباك بسهولة في الدقيقة العاشرة.

وقبل المباراة، يتصدر مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني الذي لعب 30 مباراة.

وخلال الـ 29 مباراة تلقى مانشستر سيتي خسارة وحيدة وكانت أمام ليفربول بنتيجة 4/3، في حين تعادل 3 مرات وفاز 25.

وأضاف سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد أن قطع لاعبو المدرب بيب غوارديولا الكرة من ستوك سيتي قبل أن تصل إلى سيلفا الذي مررها إلى جابرييل جيسوس الذي أعادها لسيلفا ليسكها الشباك في الدقيقة 50.