صورة تفضح الخطط السرية لجيرارد

أظهرت صورة واحدة الكثير من الأسرار التي يخفيها قائد ليفربول ستيفن جيرارد، الصورة جمعته مع زوجته وكتاب عن مدربي البريميرليغ.

قائد ليفربول ودع زوجته قبل السفر إلى لندن لملاقاة أرسنال وبصحبته كتاب "المديرون الفنيون" لمعرفة السر وراء نجاح آرسين فينغر .

لاعب خط وسط ليفربول ، تم تصويره الجمعة مع كتاب بعنوان "المدربون.. داخل عقول مدربي كرة القدم" ويحمل غلاف الكتاب صورة السير أليكس فيرغسون وفينغر وكذلك البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي.

وتعرض جيرارد لانتقادات مؤخرا في كتاب السير فيرغسون "مسيرتي" إذ وصف بأنه ليس لاعبا من الطراز العالمي.

ويبدو أن جيرارد البالغ من العمر 33 عاما حريص على فهم تفكير المدربين الكبار وذلك حينما التقط الصحفيون صورة تجمعه بزوجته وهي تعطيه نسخة من الكتاب الذي ألفه مايك كارسون ويكشف خلاله أسرار30 مدربا تتعلق بإدارتهم للمباريات وكذلك الفنيات خلال التدريبات.

ومن بين المدربين الذين يتحدثون داخل الكتاب مدرب ليفربول الحالي رودجرز الذي يقدم أفكاره حول كيفية ممارسة الضغط على الخصم والتصرف تحت الضغط أيضا والمدير الفني للمنتخب الإنكليزي روي هودجسون ومدرب غلطة سراي التركي الحالي روبيرتو مانشيني.

ويفكر جيرارد على المدى البعيد في أن يكون المدير الفني المنتظر لفريقه ليفربول بعد اعتزاله، إذ ينوي امتهان التدريب عقب انتهاء مسيرته داخل المستطيل الأخضر.