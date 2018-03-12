صراع “الحذاء الذهبي”.. محمد صلاح لم يستغل فرصة غياب منافسيه

شهد صراع الهدافين على الصعيد الأوروبي التحاق الإيطالي شيرو إيموبيلي، هداف لاتسيو، برباعي المقدمة، بعدما سجل هدفًا رائعًا لفريقه في الوقت القاتل أمام كالياري ليرفع رصيده إلى 24 هدفًا و48 نقطة.

ولم تكن جولات نهاية الأسبوع في صالح رباعي المقدمة، وأضاع المصري محمد صلاح فرصة ذهبية للانفراد بصدارة هدافي الحذاء الذهبي الأوروبي، لكونه الوحيد الذي لعب مباراة كاملة برفقة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد ولم يسجل إثر خسارة فريقه 2-1.

وكانت الفرصة مواتية في ظل غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة في لقاء مالاغا، بسبب ولادة ابنه الثالث، وغياب الأوروغوياني إيدينسون كافاني عن باريس سان جيرمان الفرنسي خلال لقاء ميتز للإيقاف، بينما أجبرت الإصابة الإنجليزي هاري كين لمغادرة لقاء فريقه توتنهام أمام بورثموت منذ الدقيقة الـ 34.

وبإمكان النجم المصري التقدم في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على الأقل، بعدما أكدت عدة تقارير إعلامية أن إصابة كين قد تكلفه الغياب لشهرين على الأقل، ويبقى الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، أبرز منافسيه وبدوره يغيب عن الجولة الحالية بعد إصابة في التدريبات.

ويبقى أهم ما يميز صراع الهدافين عودة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي سجل “هاتريك” في مرمى هامبورغ، ورفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع.

كما ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، ضمن قائمة العشرين الأوائل وصعد للمركز الـ 11 برصيد 36 نقطة.