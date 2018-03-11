أوزيل يحطم رقم كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حطم الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال الإنجليزي رقم الفرنسي إريك كانتونا لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق بعدما بات أسرع لاعب يصل إلى 50 تمريرة حاسمة تسفر عن هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع لاعب وسط ريال مدريد السابق الهدف الأول للمدفعجية عندما أرسل تمريرة عرضية على رأس مواطنه شكودان مصطفي أحرز منها الهدف الأول لآرسنال في الفوز الكبير بثلاثة أهداف نظيفة على واتفورد يوم الأحد.

وهذا الهدف رقم 50 الذي صنع أوزيل في مباراته 141 بالدوري الإنجليزي الممتاز ليتفوق بمباراتين على الرقم السابق الذي كان في حوذة كانتونا

وفي المركز الثالث يأتي أسطورة آرسنال السابق المهاجم الهولندي دينيس بيركامب الذي صنع 50 هدفا في في 146 مباراة مع المدفعجية بينما صنع سيسك فابريغاس قائد آرسنال السابق ولاعب وسط تشيلسي الحالي 50 هدفا في 165 مباراة مع الفريقين وحقق ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي هذا الرقم في 166 مباراة.

وأنهى آرسنال سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الدوري بهذا الفوز على واتفورد ليحافظ على نظافة شباكه لأول مرة في 12 مباراة بالمسابقة.

كما أنه حقق فوزه الثاني على التوالي في كافة المسابقات بعد انتصاره خارج ملعبه على ميلان في ذهاب جور الستة عشر للدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.