جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على ليفربول (صورة)

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمننًا وتفوق بالنتيجة والأداء على غريمه التقليدي ليفربول، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، لينفرد بالمركز الثاني بفارق خمس نقاط عن “الريدز”.

ووسع الشياطين الحمر الفارق إلى خمس نقاط مع ليفربول، محتلين المركز الثاني في جدول الترتيب، بعد وصولهم إلى النقطة 65، مقابل 60 نقطة لليفربول.

بينما قدم الجزائري رياض محرز أداءً ساحرًا ليقود ليستر سيتي لقلب تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على مستضيفه وست بروميتش ألبيون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبقي وست بروميتش في المركز الأخير متأخرًا بثماني نقاط عن الأمان، في حين يملك ليستر 40 نقطة في المركز الثامن.

ويحل وست بروميتش ضيفًا على بورنموث يوم 17 مارس آذار، بينما يخرج ليستر لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم 31 مارس آذار.

ويحتل مانشستر سيتي الصدارة برصيد 78 نقطة، فيما يأتي توتنهم في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.