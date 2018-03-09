بوكيتينو: يتعين على توتنهام التحلي بروح الانتصار مثل يوفنتوس

دعا المدرب ماوريسيو بوكيتينو فريقه توتنهام هوتسبير للتحلي بروح الانتصار مثل يوفنتوس، حيث يسعى النادي الإنجليزي لنسيان خروجه المؤلم من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام منافسه الإيطالي.

وبالخسارة 2-1 على ملعب ويمبلي أمام يوفنتوس انتهت مسيرة رائعة لتوتنهام في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا، بالهزيمة 4-3 في مجموع المباراتين، لتستمر أحاديث لم تنقطع عن إخفاق الفريق في الفوز بأي لقب تحت قيادة بوكيتينو، رغم العروض القوية التي يقدمها منذ قدوم المدرب في 2014.

وحاول بوكيتينو أن ينقل حديثه لمباراة مهمة في الدوري الممتاز أمام بورنموث، يوم الأحد، لكن يبدو أن المشاعر الحزينة بعد الخروج يوم الأربعاء من المسابقة الأوروبية لا تزال حاضرة.

وقال للصحفيين: “الكل يشعر بخيبة أمل. الفريق لا يزال محبطًا. بالطبع الوضع أمس كان أسوأ بكثير، وأتمنى أن يتحسن اليوم وغدًا.

وتابع: “يتعين علينا التركيز على المباراة التالية. البطولة لن تنتظرك ولن تتأثر لفرحك أو لحزنك. يتعين أن يمضي الفريق قدمًا”.

وأشار بوكيتينو إلى الحصيلة الكبيرة من الألقاب التي تعزز روح يوفنتوس القتالية، وكذلك إلى النفسية التي يتحلى بها اللاعبون والمسؤولون خارج الملعب وظهرت جلية في ويمبلي.

وقال عن أول هزيمة يتجرعها توتنهام في 18 مباراة: “أعتقد أننا في موقف صعب ويتعين أن نتعلم منه”.

وتابع: “لو نظرنا إلى الإحصاءات في المباراتين كان توتنهام الفريق الأفضل. في كرة القدم لا يقتصر الأمر على الأداء الجيد، والإحصاءات والتسديدات على المرمى ونسبة الاستحواذ، كلها تفاصيل صغيرة.

واستطرد: “يوفنتوس فريق متخصص ويتحلى بروح ونزعة الانتصار. ويملك القدرة على التأثير على الحكام. مالك النادي ظل في النفق المؤدي لغرف الملابس قبل المباراة، المنافس يملك الثقافة لعمل كل شيء من أجل مساعدة الفريق في الملعب. إنها فرصة كبيرة كي نتعلم أن الأمور داخل الملعب لا تحسم وحدها الانتصار”.

* صراع رباعي

ولن يتحمل توتنهام أي تعثر أمام بورنموث، يوم الأحد، إذا ما أراد الحفاظ على الفارق الذي يفصله عن تشيلسي في الصراع على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.

ويحتل توتنهام المركز الرابع متفوقًا بخمس نقاط عن تشيلسي.

كما بلغ توتنهام دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيلعب مع مضيفه سوانزي سيتي. وتمثل كأس الاتحاد فرصة لبوكيتينو للفوز بأول ألقابه مع النادي. ورد، اليوم الجمعة، على سؤال ما الذي يعنيه الفوز ببطولة مع توتنهام قائلًا: “بالطبع نقترب، لكن الخطوة الأخيرة تكون الأصعب في كل مرة. أهم شيء الآن أن نُظهر قدرتنا على الاستمرار في المنافسة”.

وتابع: “إذا وجهتم هذا السؤال لي وللاعبين ستعرفون مدى رغبتنا في الفوز بلقب؛ من أجل إسعاد الجماهير. النادي يقوم بعمل رائع لتوفير كافة الإمكانات المتاحة؛ لمساعدتنا على الفوز باللقب، يصعب في كرة القدم أن تطلب من الجماهير الصبر والانتظار”