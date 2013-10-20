مويس لا يدري أين سيلعب يانوزاي!

القاهرة- (خاص) من أحمد نبيل

أكد الأسكتلندي ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي ان فريقه سيتخلص من الآثار السلبية للتعادل المخيب للآمال أمام ساوثامبتون، لكنه أشاد بنجمه الشاب عدنان يانوزاي.

وكان ديجان لوفرين قد أدرك التعادل للضيوف قبيل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة وحيدة وهو الهدف الذي مكن فريقه من الخروج بنتيجة 1-1 في أولد ترافورد بعد أن كان مانشستر يونايتد قد تقدم في شوط المباراة الأول بهدف لمهاجمه الهولندي روبين فان بيرسي في المباراة التي أقيمت السبت.

وكان الأداء الذي قدمه البلجيكي الشاب عدنان يانوزاي أحد الجوانب الإيجابية بالنسبة للشياطين الحمر أمام ساوثامبتون لاسيما بعد الأخبار الإيجابية التي سبقت المباراة بتوقيع اللاعب عقدا جديدا لمدة خمس سنوات.

وقال مويس عن اللاعب عقب مباراة ساوثامبتون: "إنه لاعب موهوب حقا، وإنه لأمر عظيم أن يجدد هذا اللاعب تعاقده مع النادي، لاسيما أنه لم يتعد عمر الثامنة عشر بعد، سوف نحاول أن نستفيد منه في اللحظات المناسبة على مدار الموسم الممتد، ولكن الطريقة التي يؤدي بها تجعله يستحق التواجد في صفوف الفريق الأول".

وخطف يانوزاي الأضواء في المباراة الأولى التي يخوضها كاملة مع فريقه عندما سجل له هدفي الفوز في مرمى سندرلاند قبل نحو أسبوعين في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي معرض تعليقه على التعاقد الجديد مع يانوزاي قال مويس: "أنا سعيد بعد أن قرر عدنان الإستمرار مع النادي خلال الفترة القادمة من مستقبله الكروي، إنه أحد المواهب الصاعدة بقوة في عالم كرة القدم وقد إنبهرت به شخصيًا منذ أن إستملت مهام المدير الفني في مانشستر يونايتد قبل ثلاثة شهور، إن توازنه ورباطة جأشه وقدرته على مراوغة اللاعبين ميزات إستثنائية قلما تجدها في لاعب في مثل سنه".

وأضاف: "الشيء الأهم أنه يعترف أن هذا النادي مع ما يتميز به من تقاليد خاصة في إعداد اللاعبين الصغار ومنحهم الفرصة للمشاركة في المحافل الكبرى هو المكان الأنسب بالنسبة له".

وأقر المدير الفني في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي بأنه لم يستقر بعد على المركز الأنسب الذي سوف يشغله اللاعب في المستقبل، لكنه أشاد في الوقت نفسه بصورة كبيرة بموقف يانوزاي وسلوكياته خلال تعامله مع وسائل الإعلام التي لاحقته كثيرا عقب عرضه التاريخي الذي قدمه أمام سندرلاند.