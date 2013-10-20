صور.. فضائح نجوم الكرة و"التدخين"

إرم - (خاص) من هيا كنعان

فجّر جاك ويلشير، نجم أرسنال الإنجليزي، قضية علاقة نجوم الكرة بالتدخين، بعدما نشرت وسائل الإعلام الإنجليزية صورة لصانع ألعاب المدفعجية وهو يدخن خارج أحد ملاهي لندن الليلية.

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية تقريرًا عن نجوم الكرة الذين ضُبطوا متلبسين بالتدخين، للرد على ويلشير بعدما نشر صورة عبر حسابه على "تويتر" للنجم الفرنسي"زين الدين زيدان" مدرب ريال مدريد الحالي وهو يدخن.

ومن أبرز اللاعبين الذين ضُبطوا متلبسين بالتدخين "واين روني" و"ماريو بالوتيلي" و"أشلي كول" و"ديميتار بيرباتوف".

ماريو بالوتيلي

آشلي كول

ديميتار برباتوف