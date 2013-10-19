يانوزاي مع مانشستر يونايتد حتى 2018

الرباط- (خاص) من نور الدين ميفراني

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي رسميا تمديد عقد لاعبه البلجيكي الشاب عدنان يانوزاي لغاية 2018 دون ذكر تفاصيل العقد الجديد.

وكان اللاعب الذي يحمل 4 جنسيات ينتهي عقده في الصيف القادم وشكل تألقه رفقة الفريق الأول لمانشستر يونايتد في اللقاءات الأخيرة فرصة لعدة فرق لمحاولة خطفه من الفريق الأحمر.

وقال ندرب مانشستر يونايتد ديفيد مويس بعد التوقيع: "يملك موهبة رائعة ويعجبني كلاعب ورائع أنه عرف أن النادي يملك تقاليد مع اللاعبين الشباب ويعتني بهم ويعطيهم فرصة للتألق والتطور".

وقال اللاعب لموقع النادي: "إنه شعور عظيم أن أجدد عقدي مع مانشستر يونايتد لقد بدأت الموسم بشكل رائع وشاركت في إستعدادات الفريق في أسيا وشاركت في الدرع الخيرية أمام ويغان وأحرزت هدفين في أول مقابلة كأساسي أمام ساندرلند وعلي أن أبذل مجهودا كبيرا لأحصل على مكان أساسي وأثبت جدارتي بحمل قميص مانشستر يونايتد".