الدوري الإنكليزي يغري ميروسلاف كلوزة

الرباط- (خاص) من نور الدين ميفراني

أكدت مصادر إعلامية بريطانية أن المهاجم الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزة يأمل في اللعب الموسم القادم في الدوري الإنكليزي وخوض تجربة جديدة في مشواره الرياضي بدل العودة إلى ألمانيا أو الذهاب نحو إسبانيا.

وينتهي عقد كلوزة (35 عاما) مع لاتسيو الإيطالي في حزيران/يونيو القادم، لكنه لازال مصر على اللعب في المستوى العالي وعدم البحث عن فرق صغيرة لإنهاء مشواره في كرة القدم.

وتبقى المهمة الأساسية للمهاجم الألماني ذو الأصول البولندية هي الوصول لكأس العالم القادمة في البرازيل دون إصابات والمشاركة رفقة المنتخب الألماني في النهائيات حيث يأمل في تسجيل هدفين يجعلانه الهداف التاريخي لكأس العالم وخطف الصدارة من الظاهرة البرازيلية رونالدو الذي سجل 15 هدف، بينما يتواجد كلوزه رفقة مواطنه مولر في الصف الثاني برصيد 14 هدف .

وحطم كلوزة الرقم القياسي لمولر رفقة المنتخب الألماني وأصبح الهداف التاريخي للمانشافت برصيد 68 هدفا ويأمل في رفعه أكثر.

ورغم تقدمه في السن لكن عدة فرق ترغب في الإستعانة بخدماته أبرزها برشلونة الإسباني الذي يبحث عن مهاجم مخضرم لا يجد مشكلة في الجلوس على دكة البدلاء، وناديه السابق كايزسلاوتن وعدة أندية ألمانية لكن اللاعب يفضل اللعب في إنكلترا.