درع البريميرليغ يزور دبي قريبا

إرم- (خاص) من أحمد نبيل

بعد نحو ستة أشهر من التتويج باللقب يحتفل مانشستر يونايتد باللقب التاريخي رقم 20 للبريميرليغ وأبرم اتفاقا مع الشريك الرسمي في مجال الخدمات اللوجيستية من أجل إطلاق جولة للفريق بالدرع.

خبراء الخدمات اللوجيستية سيقومون بإعداد جولة لنقل درع الدوري إلى 31 وجهة مختلفة عبر العالم خلال الأشهر المقبل وكذلك نقل تحف يونايتد الفنية مباشرة من متحف "أولد ترافورد" لإتاحة الفرصة للمشجعين كي يستمتعوا باللحظات الخاصة التي مرت في تاريخ النادي.

بعد احتفالية التوديع التي ستقام في وقت لاحق من الشهر الجاري، ستنطلق جولة يونايتد باللقب من ريو دي جانييرو في الثلاثين من الشهر الجاري.

جولة الأشهر الخمسة ستشهد نقل لقب الدوري إلى العديد من الأماكن، بما في ذلك دبي ومومباي وجاكارتا وشنغهاي ونيويورك ولوس أنجلوس وسنغافورة وطوكيو وبانكوك وموسكو واستانبول.

ستسمح هذه المبادرة المثيرة لآلاف من مشجعي يونايتد عبر العالم من التواصل مع النادي خلال احتفالاته بلقبه العشرين، وسيتضمن الاحتفال مزيجا من الأحداث والمناسبات الجماهيرية؛ عروض مباشرة لتحف يونايتد التاريخية على شاشات ضخمة.

وسيرافق نقل درع الدوري الانكليزي إلى أماكن مختلفة خلال الجولة العديد من أساطير النادي، بما في ذلك أندرو كول ودينيس إيروين وبريان روبسون ودوايت يورك.