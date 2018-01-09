سياسة الإنفاق المالي النظيف تجبر باريس سان جيرمان على بيع لوكاس مورا لمانشستر يونايتد

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن “مانشستر يونايتد” بدأ في التفاوض مع لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يرغب ببيع بعض لاعبيه، ليحقق التوازن المالي المطلوب حتى لا يقع تحت طائلة الاتحاد الأوروبي.

ويتعرّض “سان جيرمان” لانتقادات بسبب سياسة الإنفاق المالي النظيف، حيث إنه أنفق 222 مليون يورو لضم نيمار من برشلونة، وسيدفع 180 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي لشراء كيليان مبابي من موناكو المعار الموسم الحالي للنادي الباريسي.

لذلك يجب على “سان جيرمان” بيع بعض لاعبيه ليحقق التوازن المالي، وبناء على ذلك فإن رحيل لوكاس مورا قد يكون وشيكًا.

وأكدت صحيفة “غلوبو إسبورت” البرازيلية واسعة الانتشار والتي تتمتع بمصداقية كبيرة في قارة أمريكا الجنوبية أن مانشستر يونايتد يتفاوض حاليًا للتعاقد مع لوكاس مورا من باريس سان جيرمان.

لكن الشيء المثير حقًا فيما كتبته الصحيفة البرازيلية هو أن “مورا” قد يكون في طريقه إلى البريميرليغ مقابل 25 مليون يورو، بينما صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية قالت إن “سان جيرمان” لن يطلب أقل من 40 مليون يورو.

وسعى “ساو باولو” فريق مورا السابق إلى استعادته من سان جيرمان، لكن لا يمكنه الدخول في مقارنة مع يونايتد أو سان جيرمان من الناحية المالية.

وابتعد مورا البالغ من العمر 25 عامًا عن تشكيلة “سان جيرمان” هذا الموسم حيث خاض 72 دقيقة فقط في الدوري حتى الآن وسجل هدفًا واحدًا.